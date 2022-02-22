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Факти / Україна / Політика

США мають гарантувати Україні безпекову угоду з елементами “ядерної парасольки” – Клімкін

Ілля Нежигай редактор стрічки
Павло Клімкін

Сполучені Штати Америки мають запропонувати Україні безпекові угоди, подібні до того, які від США мають Японія та Південна Корея.

Про це в ефірі Свобода слова на ICTV сказав колишній очільник МЗС України Павло Клімкін.

– Безпекова угода така, яка є у японців, у Південної Кореї, яка передбачатиме реальні гарантії безпеки. Можливо навіть з елементами “ядерної парасольки”, хоча це найскладніше. При цьому потрібно чітко сказати Путіну: Путін, щоб ти не робив, але потрапити до російської зони впливу Україна не може, бо це питання українців – вирішувати, що їм робити, – сказав Павло Клімкін.

Він висловив сподівання, що це під час сьогоднішньої промови скаже президент США Джо Байден.

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Джерело: Свобода слова

Фото: Dreamstime

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