Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Європарламенті наголосив, що наша держава зараз бореться не лише за власне виживання, а й за те, щоб стати повноправним членом Європи.

Глава держави виступав у Європарламенті по відеозв’язку.

– У нас дуже вмотивований народ. Ми боремося за наші права, свободу та життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. Я вважаю, сьогодні ми всім показуємо, хто ми такі є, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що з Україною Європейський Союз точно стане міцнішим. А наша держава довела, що гідна стати членом ЄС.