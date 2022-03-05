Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту ще більше посилити санкції проти Росії через бомбардування військами РФ українських населених пунктів.

У своєму Twitter-акаунті глава МЗС зазначив, що РФ перейшла до тактики завдання максимальної шкоди населенню України.

У зв’язку з цим Кулеба закликав відключити Сбербанк РФ від міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також розірвати всі зв’язки з Росією.

– Росія переходить до потворної тактики, спрямованої на максимальну шкоду цивільному населенню: бомбить житлові квартали та критично важливу інфраструктуру, загрожує ядерним об’єктам. Санкції мають бути посилені. Відключіть Сбербанк від SWIFT. Нафтове ембарго. Закрийте порти для російських кораблів. Закрийте криптолазівки. Розірвіть усі зв’язки, – наголосив він.

Russia shifts to ugly tactics aimed at maximum civilian damage: bombs residential areas and critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank from SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022

Як поінформували в Міністерстві закордонних справ України, напередодні Дмитро Кулеба взяв участь в онлайн-форматі в позачерговому засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. На цій зустрічі також були присутні глави МЗС США, Канади, Великої Британії та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Під час засідання Кулеба закликав запровадити нові жорсткі антиросійські санкції. Йдеться про:

• четвертий рівень жорстких санкцій Євросоюзу проти РФ за її воєнні злочини в Україні та обстріли мирних українських міст;

• ембарго на торгівлю російською нафтою;

• заборону на вхід російських кораблів до портів Європи (та аналогічну відмову кораблів іноземних держав від входу до портів РФ);

• відключення від міжнародної системи SWIFT нових російських банків;

• подальше замороження російських активів.

Крім того, Дмитро Кулеба закликав негайно надати Україні бойові літаки, а також розширити надання зброї (зокрема, засобів протиповітряної, протиракетної, протитанкової оборони).

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Як відомо, Європейський Союз наразі відключив від системи SWIFT сім російських банків (Сбербанка в списку немає). Також під забороною опинилися продаж, постачання, експорт банкнот в євро до РФ.

Крім того, Євросоюз запровадив санкції проти 26 російських чиновників та пропагандистів (зокрема проти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, глави Роснефті Ігоря Сечина, пропагандистів Ольги Скабєєвої, Тиграна Кеосаяна та інших).

Вашингтон також запровадив санкції проти РФ. Під обмежувальні заходи США, зокрема, потрапили Дмитро Пєсков, один із найбагатших людей Росії Алішер Усманов, а також наближені до глави Кремля Аркадій Ротенберг та Євген Пригожин із сім’ями. Особи із санкційного списку відключені від фінансової системи США, їхні американські активи заморожені, майно – заблоковане для використання. Проти них також запровадили візові обмеження.

Під санкції США потрапили й 22 компанії РФ, пов’язані з обороною.