Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту ще більше посилити санкції проти Росії через бомбардування військами РФ українських населених пунктів.

У своєму Twitter-акаунті глава МЗС зазначив, що РФ перейшла до тактики завдання максимальної шкоди населенню України.

У зв’язку з цим Кулеба закликав відключити Сбербанк РФ від міжбанківської системи здійснення платежів SWIFT, запровадити нафтове ембарго, закрити порти для російських кораблів, а також розірвати всі зв’язки з Росією.

Russia shifts to ugly tactics aimed at maximum civilian damage: bombs residential areas and critical infrastructure, threatens nuclear facilities. Sanctions must increase. Ban Sberbank from SWIFT. Oil embargo. Close ports for Russian ships. Close crypto loopholes. Cut all ties. pic.twitter.com/8azC3W9fFs

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2022