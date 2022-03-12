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Факти / Україна / Політика

Росія повинна забезпечити режим тиші: Зеленський про втрати ворога та ситуацію у Мелітополі

Юля Захарченко редакторка стрічки
Росія повинна забезпечити режим тиші: Зеленський про втрати ворога та ситуацію у Мелітополі

Російська Федерація зобов’язана припинити вогонь на території України. Президент Володимир Зеленський розповів про втрати російської армії та ситуацію у містах України.

– Від самого ранку в українському Мелітополі збиралися наші громадяни на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тис. людей на площі. Чуєш, Москва? Якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тис. людей, то скільки має бути в Москві проти війни? Щоб було по справедливості, – вважає Зеленський.

Зеленський наголосив, що українці вимагають від загарбників звільнити мера Мелітополя Івана Федорова, якого вчора російські війська захопили у полон.

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Фото: Офіс президента

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