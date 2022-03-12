Російська Федерація зобов’язана припинити вогонь на території України. Президент Володимир Зеленський розповів про втрати російської армії та ситуацію у містах України.

– Від самого ранку в українському Мелітополі збиралися наші громадяни на чергову акцію протесту проти російських військ. Проти намагань поставити місто на коліна. Понад дві тис. людей на площі. Чуєш, Москва? Якщо у Мелітополі проти окупації виходять дві тис. людей, то скільки має бути в Москві проти війни? Щоб було по справедливості, – вважає Зеленський.