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Факти / Україна / Політика

З України за кордон виїхали близько 20 нардепів – Корнієнко

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Олександр Корнієнко

Наразі за межами України перебувають приблизно 20 народних депутатів. Таку цифру в ефірі загальнонаціонального телемарафону назвав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він зауважив, що це депутати, які і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну демонстрували непатріотичні настрої.

Олександр Корнієнко відмовився називати прізвища нардепів, які виїхали. Але він додав, що про кожного з них вже знає Служба безпеки України.

Війна в Україні триває вже 20-ту добу. Весь цей час українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.

Наразі ворог щодня продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, житлових будинках, школах, лікарнях. Путінські війська використовують мережу закладів охорони здоров’я на тимчасово захоплених територіях України для лікування пораненого особового складу.

Також російські загарбники й надалі підступно використовують об’єкти цивільної інфраструктури для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Жертвами повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, стали вже 97 українських дітей. Ще понад 100 дістали поранень.

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