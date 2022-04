Бучанська різанина була навмисною: Кулеба закликав G7 до нових руйнівних санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн G7. Він закликав негайно запровадити ембарго на купівлю російських енергоресурсів через військові злочини росіян у Київській області, зокрема у місті Буча.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW:

-Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022