Бучанська різанина була навмисною: Кулеба закликав G7 до нових руйнівних санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до країн G7. Він закликав негайно запровадити ембарго на купівлю російських енергоресурсів через військові злочини росіян у Київській області, зокрема у місті Буча.

— Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно, – написав Кулеба у Twitter.

Bucha massacre was deliberate. Russians aim to eliminate as many Ukrainians as they can. We must stop them and kick them out. I demand new devastating G7 sanctions NOW: -Oil, gas, coal embargo

-Close all ports to Russian vessels and goods

-Disconnect all Russian banks from SWIFT pic.twitter.com/oZkCAETCQp — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 3, 2022

До переліку санкцій, які запропонував запровадити проти РФ глава української дипломатії, увійшли ембарго на купівлю російських нафти, газу та вугілля, закриття портів для російських суден та товарів та відключення всіх російських банків від системи SWIFT.

Після відходу російських військ із Київської області ЗСУ, правоохоронці та представники преси, які туди зайшли, стали свідками звірств російського вторгнення у регіоні.

На вулицях Бучі, Ірпеня, Гостомеля знайшли безліч тіл мирного населення, масові поховання цивільних, житлові будинки були розграбовані, а російська армія залишила трупи своїх солдатів серед вулиць.

Міський голова Бучі повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих у місті ще ведуться.