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Факты / Украина / Политика

Бучанская резня была умышленной: Кулеба призвал G7 к новым разрушительным санкциям

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Ірпінь під час війни

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к странам G7. Он призвал немедленно ввести эмбарго на покупку российских энергоресурсов из-за военных преступлений россиян в Киевской области, в частности, в городе Буча.

— Бучанская резня была умышленной. Россияне стремятся уничтожить больше украинцев. Мы должны остановить их и изгнать. Я требую новых разрушительных санкций G7 немедленно, – написал Кулеба в Twitter.

В список санкций, которые предложил ввести против РФ глава украинской дипломатии, вошли эмбарго на покупку российских нефти, газа и угля, закрытие портов для российских судов и товаров и отключение всех российских банков от системы SWIFT.

После ухода российских войск из Киевской области ВСУ, правоохранители и представители прессы, зашедшие туда, стали свидетелями зверств российского вторжения в регионе.

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На улицах Бучи, Ирпеня, Гостомеля нашли множество тел мирного населения, массовые захоронения гражданских, жилые дома были разграблены, а русская армия покинула трупы своих солдат среди улиц.

Мэр Бучи сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших в городе еще ведутся.

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Фото: Depositphotos

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