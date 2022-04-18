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Факти / Україна / Суспільство

Медведчук просить Зеленського та Путіна обміняти його на захисників і жителів Маріуполя

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Віктор Медведчук

Український олігарх та політик Віктор Медведчук, якого нещодавно затримали співробітники СБУ, звернувся до Володимира Зеленського та Володимира Путіна з проханням обміняти його на захисників і жителів Маріуполя.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

Медведчук заявив, що маріупольці наразі перебувають у заблокованому місті та не мають безпечного виходу через гуманітарні коридори.

– Я хочу звернутися до президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського з проханням про обмін мене українською стороною на захисників Маріуполя та мешканців, які знаходяться там і на сьогодні не мають можливості безпечного виходу через гуманітарні коридори, – сказав Медведчук.

Нагадаємо, що СБУ затримала Віктора Медведчука 12 квітня, коли той намагався виїхати з України.

Після затримання олігарха його дружина Оксана Марченко записала відеозвернення до президента Зеленського з вимогою негайно відпустили чоловіка. За її словами, затримання Віктора Медведчука було незаконним.

Згодом таке ж звернення Марченко записала і до російського президента Володимира Путіна.

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15 квітня генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що Віктору Медведчуку мають змінити запобіжний захід на утримання під вартою після його втечі з-під домашнього арешту 27 лютого. Олігарха підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Медведчука під арешт без права внесення застави.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти Медведчука на наших військовополонених.

Фото: Володимир Зеленський

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Джерело: СБУ

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