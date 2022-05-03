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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада підтримала звернення до США про визнання РФ державою-спонсором тероризму

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Верховна Рада

Верховна Рада підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

За відповідний проект постанови № 7341 проголосували 344 депутати, повідомив член фракції Голос Ярослав Железняк в телеграм-каналі.

Українські парламентарі закликали Палату Представників і Сенат Конгресу США посилювати санкції проти РФ і співпрацюючих з нею держав, які підтримують її терористичний режим.

Разом з тим у Раді наполягають на необхідності вести санкції проти урядових і ділових кіл та політичних партій РФ, що підтримують війну проти України.

Народні депутати України також виступили із закликом визнати терористичними організаціями незаконно створені республіки “ЛНР” і “ДНР”, а також збройні сили РФ, зокрема, враховуючи ті звірства, які вони робили і роблять в Україні.

Крім того, український парламент закликав Палату Представників і Сенат Конгресу США підтримувати всі запропоновані ініціативи щодо системного і максимального надання оборонної, санкційної, фінансової та гуманітарної підтримки Україні, які допоможуть державі протистояти у війні проти держави агресора.

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Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що визнання Росії державою-спонсором тероризму дозволить посилити міжнародні санкції проти неї і консолідувати мир навколо України.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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