Травень, 23 в 12:58

МЗС України вважає, що Європі варто переосмислити своє майбутнє та ставлення до України, а саме надати нашій державі статус кандидата в члени до ЄС вже в червні.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на заяву речника МЗС України Олега Ніколенка.

Раніше французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявив, що процес вступу України до Євросоюзу може затягнутися на 15 чи 20 років.

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– Маємо бути чесними… Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, рік чи 2 роки, ми брешемо. Це неправда. Це, напевно, 15 чи 20 років, це дуже довго, – сказав Бон.

За словами речника українського МЗС, війна Росії проти України засвідчила необхідність переосмислення майбутнього Європи, адже підходи, якими керувалися європейські політики, не змогли убезпечити Європейський континент від нової війни.

– Розмови про альтернативи, які можуть замінити повноцінну інтеграцію України в ЄС – зміна форми, але не змісту. Цей шлях не зробить європейську спільноту сильнішою та такою, що процвітає, – наголосив Олег Ніколенко.

Саме тому Україна наполягає на наданні нашій державі статусу кандидата в члени в ЄС вже в червні. Кандидатство стане важливим сигналом для українців, що Європа цінує та поважає їхні зусилля.

– Надання статусу кандидата в члени ЄС не означає негайного членства. Це – процес, який потрібно пройти. І ми впевнені, що ми пройдемо цей шлях швидше, якщо Франція та інші впливові європейські країни продемонструють лідерство, – зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Президент Польщі Анджей Дуда також закликає Євросоюз відчинити свої двері перед Україною вже у червні.