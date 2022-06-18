Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Політика

Україна може відновити переговори з РФ після контрнаступів ЗСУ – Арахамія

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Давид Арахамія
Фото: УНІАН

Україна зможе відновити переговори з країною-агресором Росією щодо припинення повномасштабної війни наприкінці серпня, після контрнаступів української армії. За таких умов Київ проводитиме переговори з посиленої позиції.

Таку думку висловив у коментарі Голосу Америки народний депутат, голова фракції Слуга народу та голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія.

– Кінець серпня (ймовірне відновлення переговорів, – Ред.)… Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть побачити це у відкритих джерелах. Але я думаю, що ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях, – наголосив Арахамія.

За словами Арахамії, зараз українська сторона не розглядає можливість відновлення переговорів з РФ щодо припинення війни. Принаймні до моменту, поки Україна не зміцнить сили. Нардеп уточнив, що мінімальна угода з РФ може бути розглянута в разі повернення окупантів на позиції станом на 24 лютого 2022 року.

Зараз дивляться

– Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали, або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого, – заявив Арахамія.

Після цього, на думку української сторони, можна буде почати переговори про повернення всіх суверенних територій України, включно з тимчасово окупованим Кримом та територіями Донбасу.

– Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом, – розповів Арахамія.

Як пояснив ще один учасник переговорної групи з РФ, нардеп Рустем Умєров, поки Україна не зміцнить позиції, переговори з російською стороною відбуваються за двома напрямками: гуманітарним та продовольчої безпеки.

Гуманітарний напрямок стосується обміну полонених; евакуації мирних громадян з тимчасово окупованих РФ територій України; повернення військовослужбовців, евакуйованих із маріупольського заводу Азовсталь. Нардеп зазначив: щодо останнього питання про повернення військових українська сторона сподівається скоро побачити прогрес.

Що стосується продовольчої безпеки, йдеться про розблокування портів та відновлення експорту зерна з України. За словами Умєрова, зараз лунають пропозиції про можливу зустріч сторін та посередників, наприклад, у Туреччині, за участі України та ООН.

Дехто пропонує організувати міжнародний супровід кораблів з портів України. Однак у Києві наполягають, що РФ для цього повинна виконати низку ключових умов.

– Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше, ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то немає сенсу взагалі зустрічатися. Тільки після цього можна буде обговорювати безпечні маршрути і шляхи підходу до наших портів… Наше бачення, щоб ми мали озброєння і в нас був свій коридор, – зазначив Умєров.

Нардеп запевнив, що країни-партнери не змушують Україну йти на якісь поступки Росії, а, навпаки, сприяють зміцненню позицій Києва за столом переговорів. Зокрема, відбуваються переговори щодо подальшого надання зброї нашій державі.

Читайте
Переговори з РФ тривають лише в гуманітарній сфері, в політичній зупинені – Подоляк

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що українська влада розглядає два варіанти розвитку подій у війні з РФ. Йдеться про завдання “мінімум” (повернення окупантів до позицій, які вони займали станом на 24 лютого) та “максимум” (відновлення територіальної цілісності України).

А президент України Володимир Зеленський днями наголошував, що Росія зараз прагне лише до продовження війни, і вона повинна зрозуміти, що альтернативи миру немає. Глава держави зазначив, що мета РФ – зламати Україну та всю Європу.

Джерело: Голос Америки
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка