Червень, 18 в 14:39

Україна зможе відновити переговори з країною-агресором Росією щодо припинення повномасштабної війни наприкінці серпня, після контрнаступів української армії. За таких умов Київ проводитиме переговори з посиленої позиції.

Таку думку висловив у коментарі Голосу Америки народний депутат, голова фракції Слуга народу та голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія.

– Кінець серпня (ймовірне відновлення переговорів, – Ред.)… Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть побачити це у відкритих джерелах. Але я думаю, що ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях, – наголосив Арахамія.

За словами Арахамії, зараз українська сторона не розглядає можливість відновлення переговорів з РФ щодо припинення війни. Принаймні до моменту, поки Україна не зміцнить сили. Нардеп уточнив, що мінімальна угода з РФ може бути розглянута в разі повернення окупантів на позиції станом на 24 лютого 2022 року.

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– Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали, або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого, – заявив Арахамія.

Після цього, на думку української сторони, можна буде почати переговори про повернення всіх суверенних територій України, включно з тимчасово окупованим Кримом та територіями Донбасу.

– Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом, – розповів Арахамія.

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої сили – і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого. Про це нам розповіли учасники перерговірної групи з Росією – Давид Арахамія та Рустем Умеров. pic.twitter.com/KtHYyY2cNB — Голос Америки Українською (@holosameryky) June 18, 2022

Як пояснив ще один учасник переговорної групи з РФ, нардеп Рустем Умєров, поки Україна не зміцнить позиції, переговори з російською стороною відбуваються за двома напрямками: гуманітарним та продовольчої безпеки.

Гуманітарний напрямок стосується обміну полонених; евакуації мирних громадян з тимчасово окупованих РФ територій України; повернення військовослужбовців, евакуйованих із маріупольського заводу Азовсталь. Нардеп зазначив: щодо останнього питання про повернення військових українська сторона сподівається скоро побачити прогрес.

Що стосується продовольчої безпеки, йдеться про розблокування портів та відновлення експорту зерна з України. За словами Умєрова, зараз лунають пропозиції про можливу зустріч сторін та посередників, наприклад, у Туреччині, за участі України та ООН.

Дехто пропонує організувати міжнародний супровід кораблів з портів України. Однак у Києві наполягають, що РФ для цього повинна виконати низку ключових умов.

– Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше, ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то немає сенсу взагалі зустрічатися. Тільки після цього можна буде обговорювати безпечні маршрути і шляхи підходу до наших портів… Наше бачення, щоб ми мали озброєння і в нас був свій коридор, – зазначив Умєров.

Нардеп запевнив, що країни-партнери не змушують Україну йти на якісь поступки Росії, а, навпаки, сприяють зміцненню позицій Києва за столом переговорів. Зокрема, відбуваються переговори щодо подальшого надання зброї нашій державі.

Нещодавно радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк зазначав, що українська влада розглядає два варіанти розвитку подій у війні з РФ. Йдеться про завдання “мінімум” (повернення окупантів до позицій, які вони займали станом на 24 лютого) та “максимум” (відновлення територіальної цілісності України).

А президент України Володимир Зеленський днями наголошував, що Росія зараз прагне лише до продовження війни, і вона повинна зрозуміти, що альтернативи миру немає. Глава держави зазначив, що мета РФ – зламати Україну та всю Європу.