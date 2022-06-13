Червень, 13 в 11:42

Українська влада розглядає два варіанти розвитку подій у розв’язаній Росією повномасштабній війні. Йдеться про завдання “мінімум” та “максимум”.

Про це розповів в інтерв’ю білоруському виданню Зеркало радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на запитання, коли та як може закінчитися війна.

За його словами, “програма мінімум”, яку визначив президент Володимир Зеленський, полягає у відступі військ РФ до позицій, які вони займали станом на 24 лютого, а далі можливі переговори. “Завдання максимум” же полягає у відновленні територіальної цілісності України.

Зараз дивляться

– Важке питання (коли і як закінчиться війна, – Ред.). Президент запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після цього – може розпочатися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона постійно перебуватиме в пропагандистському угарі, реваншистських настроях і постійно буде прагнути відновити війну з новою інтенсивністю. У цьому проблема, – наголосив Подоляк.

Він додав, що війна в Україні триватиме стільки, скільки знадобиться для доведення того, що країна-агресор РФ повинна залишити наші території. Водночас ціна цього дуже висока, оскільки щодня на фронті гинуть українські захисники.

– Це дуже складно і важко, тому що кожен день доведення вимагає життів крутих хлопців. Людина – дуже складна конструкція. Вона вкладає у себе, розвивається, навчається, відкрита, конкурентна. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив. Я хотів би знайти механізм, який зменшить нашу ціну. Мені однаково, скільки платить РФ. Для нас це висока ціна, – зазначив Подоляк.

Водночас він уточнив, що Україна воюватиме доти, доки РФ не програє.

На початку червня президент України Володимир Зеленський заявляв, що у боях на Донбасі щодня гине до 100 українських військових, а близько 500 зазнають поранень.

Згодом Михайло Подоляк заявив, що втрати українських військових становлять від 100 до 200 людей щодня.

Джерело: Зеркало