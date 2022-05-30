Травень, 30 в 19:29

Станом на сьогодні переговори з країною-агресором Росією в політико-дипломатичній частині поставлені на паузу. Тривають лише переговори в гуманітарній сфері.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю радник керівника Офісу президента України і член української делегації на переговорах з РФ Михайло Подоляк.

Він зазначив, що російська сторона неадекватно сприймає реальний стан речей. Саме тому зараз немає можливості продовжувати переговори в політичній сфері.

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У гуманітарній частині обговорюється обмін полоненими та евакуація людей.

– Переговорний процес сьогодні зупинено в політико-дипломатичній частині. У гуманітарній частині він працює, тому що обмін полоненими, є гуманітарні коридори, спроби евакуювати наших людей. Чому політико-дипломатична частина зупинена? Тому що переговори – це ж питання зв’язку між тим, що відбувається в реальному світі, не тільки на полях битв, але й в цілому: санкції, репутація, партнери. Росія неадекватно дивиться на все це, – наголосив Подоляк.

За його словами, учасники переговорів від РФ вірять у кремлівську пропаганду і “живуть у створеній реальності”, через що не здатні адекватно сприймати події.

– Вони дійсно вважають, що “освобождают города Украины”… Вони це щиро вважають правильними діями. І тому, коли приходять на переговорний процес, безумовно, не можуть спілкуватися з адекватними людьми, – заявив радник керівника ОПУ.

На думку Подоляка, політична верхівка РФ почне більш адекватно оцінювати події, коли країна-агресор зазнає суттєвих військових поразок, а також коли повною мірою запрацюють санкції.

Він також зазначив, що в України невелике “поле для компромісів” у переговорах з РФ.

– Я… взагалі вважаю, що в нас дуже вузьке поле для компромісів. Безумовно, президент правий, що будь-яка війна закінчується юридичним документом, у якому фіксуються підсумки війни. Так і буде. Але з урахуванням того, що ми побачили в Київській області, чи в Маріуполі, чи взагалі сьогодні бачимо на сході країни, чи бачимо в Херсоні, компроміси – це питання дуже низької толерантності до будь-якого компромісу. Особливо до територіального, – заявив Подоляк.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський наполягає на переговорах лише з главою РФ Володимиром Путіним, оскільки всі інші політичні фігури в Росії нічого не вирішують.

За словами Зеленського, незмінними пунктами для обговорення з російською стороною залишаються звільнення полонених, деокупація українських територій, мир і зупинення війни.