Червень, 21 в 19:11

Під час виступу перед випускниками російських військових вузів Путін вкотре почав розповідати про російську зброю, яка нібито немає аналогів у світі.

Він повідомив, що до війсь РФ почали надходити протиракетні та протитанкові комплекси С-500.

Які технічні характеристики має комплекс С-500 Прометей – дізнавалися Факти ICTV.

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Що таке комплекс С-500 Прометей

Це російський зенітно-ракетний комплекс (система), розроблений АТ Алмаз-Антей в 2018 році, в якості засобів протиповітряної і протиракетної оборони, з можливістю вражати повітряні цілі і балістичні ракети противника.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що усе озброєння, яке має РФ це або глибока, або середня модернізація радянської зброї.

– Тобто зараз, ми кажемо про С-500 виключно як про глибоко модернізований комплекс С-300. Перехідною частиною якого був С-400. Ми повинні розуміти, що майже усі комплекси та зброя, які в РФ називають найновішим, найсучаснішими та без аналогів у світі – усе це модернізована радянська зброя, – каже Коваленко.

С-500 – це нове покоління зенітних ракетних систем. Вони передбачають застосування принципу роздільного вирішення завдань знищення балістичних та аеродинамічних цілей.

Основне завдання комплексу — боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності (БРСД). Комплекс може самостійно перехопити БРСД з дальністю пуску до 3500 км.

– Ми бачимо як С-300 важко знищувати балістичні та крилаті ракети. Тому казати про те, наскільки буде ефективний С-500 проти балістичних та міжконтинентальних балістичних ракет, вкрай важко. Я не виключаю, що С-500 має певний відсоток ефективності, але його характеристики на 100% збільшенні РФ в позитивний бік. Це роблять, аби С-500 йшов на експорт або для залякування ворогів, – каже Коваленко.

За даними РФ, С-500 може забезпечувати прикриття окремих регіонів, великих міст, промислових об’єктів та пріоритетних стратегічних цілей. Комплекс може знищувати гіперзвукові крилаті ракети, літаки та БПлА.

Також Прометей нібито здатний знищувати низькоорбітальні супутники та космічні засоби ураження, що запускаються з гіперзвукових літаків, ударних гіперзвукових БПлА і орбітальних платформ.

Російський комплекс С-500 Прометей включає в себе:

пункт бойового управління 85Ж6-1;

РЛС дальнього виявлення 60К6;

протилітакову частину: КП 55К6МА, РЛС 91Н6АМ, ПУ 51П6М, ракети 40н6м;

протиракетну частину: ПБО 85ж6-2, РЛС 76т6 і 77Т6 з активною фазованою антеною гратами, ПУ 77п6 і протиракети 77н6-н і 77н6-Н1.

Вартість одного комплексу – $600 млн.

– Щодо можливостей цього комплексу. Так, дійсно, згідно з характеристиками, С-500 спроможні фіксувати об’єкти на відстані більш ніж 2000 км, вони нібито спроможні знищувати балістичні ракети середньої дальності з відстанню пуску до 3500 км, радіус дії його ракет – до 600 км. Насправді комплекс потужний, але російські технічні характеристики не завжди відповідають дійсним можливостям техніки. Тобто їх зброя ефективна тільки на папері. Тобто їх зброя ефективна лише на папері. Це вже не одноразово помічалося. Росіяни завжди вказують у своїх характеристиках щось круте, а у бою техніка поводить себе інакше, – зазначає Коваленко.

Технічні характеристики С-500

Радіус виявлення повітряних цілей і балістичних ракет у ЗРК С-500 Прометей становить 800 км, у той час, як далекобійні ракети можуть вражати повітряні цілі на відстані до 600 км.

С-500 Прометей може вражати повітряні цілі на висотах до 200 км, що дає можливість нібито знищувати навіть низькоорбітальні космічні апарати.

Технічні характеристики:

мобільна платформа;

радіус виявлення цілей: 800 км ;

; бойовий радіус: 600 км ;

; кількість ракет: дві-чотири одиниці ;

; перехоплення цілей зі швидкістю: 7 км\с ;

; максимальна висота ураження цілі: 200 км.

Фото: Міноборони РФ