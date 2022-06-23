Червень, 23 в 16:21

Працівники Державного бюро розслідувань виявили підпільний склад осередку партії Опозиційна платформа — за життя (ОПЗЖ).

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності секретаря Охтирської міської ради, членкині партії ОПЗЖ, в Охтирці знайшли приміщення, у якому ховали пропагандистську літературу та іншу атрибутику партії.

– За отриманою інформацією, після того, як регіональний офіс партії був зруйнований у ході наступу російських окупантів, місцеві активісти ОПЗЖ почали “рятувати” майно. Речі перевозились у приміщення, яке належить колишньому правоохоронцю — депутату Охтирської міської ради від ОПЗЖ, – йдеться у повідомленні відомства.

Зараз дивляться

Під час обшуку працівники ДБР виявили пропагандистські газети та листівки, комп’ютери, мобільні телефони, а також блокноти з чорновими записами із доказами незаконної діяльності.

– Крім того, встановлено, що місцеві партійці ОПЗЖ під час повномасштабного наступу окупантів відкрито пропагували “русскій мір”, закликали підтримувати дії країни-агресора та допомагати окупантам. Зокрема, секретар Охтирської міської ради, представниця партії ОПЗЖ, у соціальних мережах та інтерв’ю публічно висловлювалася на підтримку окупації України, – повідомили в ДБР.

Наразі триває досудове розслідування за фактами колабораційної діяльності.

Нагадаємо, що 20 червня суд заборонив діяльність політичної партії (ОПЗЖ). Відтак, все майно, кошти та інші активи цієї партії, за рішенням суду, мають перейти у власність держави.

Це стосується й обласних, міських і районних організацій ОПЗЖ, а також первинних осередків та інших структурних утворень.