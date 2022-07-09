Липень, 09 в 12:19

Американська конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена із вимогою перевірити можливі зв’язки очільника Офісу президента України Андрія Єрмака із Кремлем.

В українському МЗС цю вимогу назвали неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Він наголосив, що США усіляко підтримують Україну у боротьбі проти російського загарбника і надають нам неоціненну політичну, військову та фінансову допомогу.

До того, сам президент США Джо Байден доклав немало зусиль до надання допомоги Україні.

– На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США, – зауважив Олег Ніколенко.

Today, I sent a letter to @POTUS Biden requesting a briefing on oversight procedures performed relating to President @ZelenskyyUa‘s Chief of Staff, Andriy Yermak.https://t.co/LTYuumdUT8 — Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 8, 2022

У МЗС закликають Вікторію Спартц припинити підривати механізми надання США військової допомоги. До того ж Україна надає американській стороні вичерпну інформацію про використання їхньої техніки. А вимоги конгресвумен лише затягуватимуть співпрацю двох країн.

– Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі, – зауважив речник МЗС Ніколенко.

У тексті листа Вікторії Спартц зазначається, що на підставі розвідувальних даних дій голови ОПУ Андрія Єрмака та його можливих угод із РФ, Конгресу необхідно терміново отримати інформацію, щоб підтвердити чи спростувати серйозні звинувачення.

Конгресумен Спартц звернула увагу, що Єрмак призначив Олега Татарова своїм заступником з питань правоохоронних органів боротьби з корупцією, який своєю чергою відкладав призначення антикорупційного прокурора. Внаслідок чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро перестали функціонувати.

Крім того, Татаров перебував під слідством НАБУ у 2020 році до свого призначення. Він також був високопоставленим співробітником міліції за колишнього президента Януковича.

Вікторія Спартц зазначила, що США зобов’язані інформувати президента Зеленського щодо будь-яких побоювань щодо ключових людей у його оточенні.