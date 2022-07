Американська конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена із вимогою перевірити можливі зв’язки очільника Офісу президента України Андрія Єрмака із Кремлем.

В українському МЗС цю вимогу назвали неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголосив, що США усіляко підтримують Україну у боротьбі проти російського загарбника і надають нам неоціненну політичну, військову та фінансову допомогу.

До того, сам президент США Джо Байден доклав немало зусиль до надання допомоги Україні.

Today, I sent a letter to @POTUS Biden requesting a briefing on oversight procedures performed relating to President @ZelenskyyUa‘s Chief of Staff, Andriy Yermak.https://t.co/LTYuumdUT8

— Rep. Victoria Spartz (@RepSpartz) July 8, 2022