Швейцарія відхилила запит НАТО на лікування поранених українських бійців

Липень, 18 в 19:05

Швейцарія відмовилася лікувати поранених під час російського вторгнення українських військових. З таким проханням до країни звернулось НАТО.

У травні Швейцарія отримала відповідний запит від Євроатлантичного координаційного центру реагування на катастрофи, який працює у структурі НАТО, і координує медичні евакуації з України на міжнародному рівні.

Тоді деякі кантони Швейцарії були готові лікувати поранених українців. Проте скоординована медична служба Швейцарії, Федеральне управління громадської охорони здоровʼя та Федеральний департамент закордонних справ провели різноманітні розслідування і за три тижні відмовили в прийомі поранених українців із юридичних та практичних причин.

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В уряді побоювалися, що це порушило б статус нейтральної держави. Вони посилаються на Женевську конвенцію та Гаазьку угоду 1907 року, які вимагають від нейтральних держав гарантувати, що солдати після лікування не зможуть брати участь у військових діях.

Також Швейцарія відмовила у лікуванні цивільних українців, адже майже неможливо відрізнити цивільних від солдатів з огляду на те, що багато хто бере до рук зброю, щоб захищати свою країну.

МЗС країни заявило, що замість того, щоб привозити поранених до Швейцарії, вони хочуть допомагати їм на місці. Вони ухвалили рішення щодо направлення гуманітарної допомоги федерального уряду на цивільні лікарні в Україні.

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Джерело: Swiss info

Фото: Офіс президента