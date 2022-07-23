До України на саміт перших леді та джентльменів прибула дружина президента Литви

Липень, 23 в 11:24

Сьогодні, 23 липня, до України на Другий саміт перших леді та джентльменів приїхала дружина президента Литви Діана Науседа.

Про це повідомив у своєму Twitter президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа.

За його словами, серце усього світу сьогодні б’ється в Україні.

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– Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас, – наголосив Науседа.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world’s heart today beats in ????????. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with ???????? as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 23, 2022

Нагадаємо, що у суботу за ініціативи Олени Зеленської стартує Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів – Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом.

Дружина Зеленського анонсувала цей саміт на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.

– Ми обговоримо, яким буде повоєнне майбутнє України та світу, як державі відбудувати всі сфери життя, як інвестувати в людину, щоб це дало розвиток усім, – наголосила перша леді України.

Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року відбувся Київський саміт перших леді та джентльменів.

Фото: Ґітанас Науседа