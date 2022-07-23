До України на саміт перших леді та джентльменів прибула дружина президента Литви
Сьогодні, 23 липня, до України на Другий саміт перших леді та джентльменів приїхала дружина президента Литви Діана Науседа.
Про це повідомив у своєму Twitter президент Литовської Республіки Ґітанас Науседа.
За його словами, серце усього світу сьогодні б’ється в Україні.
– Українські герої зробили всіх нас трішки українцями. Ми маємо стояти з Україною, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас, – наголосив Науседа.
First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world’s heart today beats in ????????. Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with ???????? as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 23, 2022
Нагадаємо, що у суботу за ініціативи Олени Зеленської стартує Другий міжнародний саміт перших леді та джентльменів – Україна та світ: майбутнє, яке ми (від)будуємо разом.
Дружина Зеленського анонсувала цей саміт на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано.
– Ми обговоримо, яким буде повоєнне майбутнє України та світу, як державі відбудувати всі сфери життя, як інвестувати в людину, щоб це дало розвиток усім, – наголосила перша леді України.
Нагадаємо, що 23 серпня 2021 року відбувся Київський саміт перших леді та джентльменів.
Фото: Ґітанас Науседа