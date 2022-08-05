Постачання гранат із РФ: справа проти керівників МВС часів Януковича дійшла до суду

Серпень, 05 в 16:54

Справа про незаконне постачання гранат із РФ, які використовувалися беркутівцями проти активістів Євромайдану під час Революції Гідності, дійшла до суду. ДБР завершило розслідування щодо колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича, його заступника і начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС.

За даними слідства, у січні 2014 року ці чиновники переправили літаком з Росії ручні газові гранати Дрейф-2, світло-шумові гранати Заря-2, Факел-С, Пламя-М, а також ручні димові гранати виробництва країи-агресора. Усі ці спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості їх застосування до людей.

Наразі встановлено, що 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості внаслідок застосування цих гранат.

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Окрім того, силовики привласнили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час їх розмитнення.

Усі невикористані гранати вилучені у ході розслідування і передані Нацполіції після повномасштабного вторгнення Росії.

Експосадовцям інкримінують перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та перешкоджання проведенню акцій протесту в Києві під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 року, ч. 5 ст. 191 ККУ).

Усім обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, вони оголошені в розшук, можуть переховуватися на території РФ.