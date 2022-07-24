Світ не може мовчати про це: Кулеба закликав визнати війну РФ геноцидом українців

Липень, 24 в 16:42

Дії РФ, її керівництва, чиновників, збройних сил і ЗМІ проти українців є нічим іншим як геноцидом, який почався ще до повномасштабного вторгнення, пише глава МЗС Дмитро Кулеба у статті для Der Spiege.

– Подібно до Другої світової, нинішня війна розпалюється мовою ворожнечі та ненависті до українців. Сповнене злоби підбурювання війни та публічне заперечення права українського народу на існування як національної групи свідчать, що за російськими звірствами стоїть геноцидний намір, – наголошує дипломат.

У публікації він наводить факти, які свідчать, що Росія не лише веде загарбницьку війну проти України, але й скоює черговий геноцид українців.

– Російське керівництво, посадовці та публічні особи тривалий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду. Рік тому, у липні 2021 року, президент Росії Володимир Путін оприлюднив есей “Про історичну єдність росіян та українців”, де вкотре заявив, що українці та росіяни – “один народ, єдине ціле”. В есеї він також стверджував, що “сучасна Україна є цілковитим продуктом радянської епохи”, а “справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з Росією”, – пише Кулеба.

За його словами, публічне підбурювання до геноциду міститься також у статтях російських державних ЗМІ, дописах російських чиновників у соцмережах чи їхніх висловлюваннях на ТБ.

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Міністр закордонних справ наводить як приклад статтю Петра Акопова про те, що Україна припинить власне існування в результаті “військової спецоперації”, яка вийшла 26 лютого на РИА Новости.

– Протягом наступного місяця російські військові підрозділи, що дислокувалися під Києвом, зокрема у Бучі, чинили жахливі звірства. 5 квітня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв написав в своєму Telegram-каналі: “…суть українства, живлена антиросійською отрутою та брехнею про свою ідентичність, є великим фейком…”. В своїй відверто геноцидній заяві Медведєв стверджував, що української ідентичності не існує і ніколи не існувало, – обурюється укранський дипломат.

Кулеба каже, що усі ці статті, пости і заяви підбурювали російських окупантів до злочинів проти українців на тій лише основі, “що ті – українці, належать до української національної групи”.

На його думку, російські пропагандисти, які у ЗМІ закликають до геноциду українців, також мають відповідати, не кажучи вже про тих, хто безпосередньо вчиняє цей злочин, наприклад виконавці масових вбивств у Бучі та інших містах, за які від Путіна отримали нагороди.

Згадав глава МЗС і про депортацію укранців, причому Росія сама наводить цифру у 1,9 млн людей, зокрема понад 307 тис. дітей.

– Українцям пропонують вибір: відмовитися від української ідентичності або бути знищеними. Світ не може мовчати про це. Разом із міжнародними партнерами, юристами та експертами ми збираємо всі необхідні докази для притягнення Росії, російського керівництва та російських військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії, – підсумував Кулеба.