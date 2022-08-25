Серпень, 25 в 20:32

Міністерство транспорту Великої Британії та Мінінфраструктури України підписали угоду про відновлення української транспортної інфраструктури, яка постраждала від війни.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Британія надасть Україні експертну підтримку у реконструкції аеропортів, злітно-посадкових смуг та портів. Також йдеться про навчання українського персоналу аеропортів, авіадиспетчерів та служб авіаційної безпеки.

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Великобританія направить п’ять ремонтно-бригадних груп для відновлення транспортних шляхів, якими йде експорт української сільгосппродукції.

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс розповів, що на 10 млн фунтів стерлінгів для Укрзалізниці, про які було оголошено на саміті G7, закуплять обладнання для ремонту мостів та прокладання тунелів, ремонтні інструменти та понад 120 контейнерів для перевезення зерна.

– У Великій Британії працюють одні з найкращих у світі експертів з транспорту, і їхній досвід не тільки допоможе українцям відновитися, а й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі, – заявив Шаппс.

Також Велика Британія передасть п’ять автобусів для покращення мобільності українського населення.

У травні повідомлялося, що Україна розпочне будівництво євроколії, щоб зʼєднати українську залізницю з європейською.