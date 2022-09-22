Вересень, 22 в 17:38

Оголошення в Росії хоча б часткової мобілізації може бути ознакою слабкості.

Так вважає перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

За його словами, навряд чи російську армію можна швидко поповнити висококваліфікованими військовими кадрами. Малоймовірно, що втрати, які зазнали ЗС РФ – це здебільшого тилові та технічні або високотехнологічні підрозділи.

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Забродський вважає, що Путіну потрібні не оператори БПЛА, не ІТ-фахівці. Головна потреба – це люди, які можуть опанувати загальновійськові спеціальності типу стрілець або кулеметник.

– Говорячи простою мовою, в ЗС РФ потреба існує, скоріш за все, в гарматному м’ясі. Це відносно дешево, не дуже проблемно, і порівняно швидко, – наголошує Михайло Забродський.

Перший заступник голови комітету з нацбезпеки вважає, що наразі оцінити реальний стан мобілізаційної роботи в Росії доволі важко через закритість інформації.

– Але перспектива загинути поза межами своєї країни за примарні ідеали стала бентежити уяву вже зовсім іншого російського покоління, – вважає Михайло Забродський.

За його словами, прийняття Кремлем рішення про мобілізацію є найкращим підтвердженням тому, що існує величезна нестача мотивованого особового складу.

Нагадаємо, що на території РФ у різних містах після оголошення часткової мобілізації розпочалися масові протести та невдоволення серед росіян. Громадяни масово тікають з країни та підпалюють військкомати.