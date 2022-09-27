Вересень, 27 в 18:58

Україна завжди готова обговорювати з російською стороною виплату репарацій за повномасштабну агресію.

Про це повідомив у своєму Twitter-акаунті секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, ймовірно, реагуючи на чергові заяви Москви про начебто “готовність до переговорів”.

Він попередив, що чим більше Кремль відтягує переговори щодо компенсацій за завдану Україні шкоду, тим більшими будуть суми та гіршими умови.

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– Україна ніколи не була проти переговорів з РФ… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми, – наголосив секретар РНБО.

Данілов також запевнив, що завдання з деокупації територій України і дефрагментації РФ (тобто розпаду країни-агресора) “будуть виконані в повному обсязі, згідно з планами і графіками”.

Україна ніколи не була проти переговорів з рф… щодо контрибуцій і репарацій. Чим довше кремлівський режим відтягує ці перемовини – тим гірші умови і більші суми. Завдання з деокупації України і дефрагментації росії будуть виконані в повному обсязі, згідно планів і графіків. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) September 27, 2022

Раніше прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков оголосив, що РФ начебто “зберігає свою готовність вести переговори” з Україною, але “в міру того, як змінюється ситуація, змінюються й умови”. Під “новими умовами” він, імовірно, мав на увазі організовані Кремлем псевдореферендуми на тимчасово окупованих українських територіях.

Контрибуція – це грошова виплата переможеною країною на умовах, визначених державами-переможцями після завершення війни. Це поняття зараз зазвичай не використовують у міжнародному праві.

Натомість є поняття репарацій – відшкодування країною, яка розпочала війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала агресії.

Нещодавно міністр юстиції України Денис Малюська інформував, що Київ вимагатиме від РФ не менше $300 млрд репарацій за повномасштабну війну.