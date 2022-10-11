США нададуть Україні сучасні системи ППО – Білий дім

Жовтень, 10 в 23:46

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським запевнив, що Україні нададуть сучасні системи ППО.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Білим домом.

– Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО, – йдеться в повідомлені.

Офіс президента також підкреслив, що головною темою телефонних переговорів двох президентів була ППО.

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Раніше Джо Байден висловив засудження дій РФ та запевнив українців у незаперечній підтримці.

Джерело: Білий дім

Фото: Скріншот CNN