ЄС може тримати резерви Центробанку РФ замороженими, поки Росія не почне відбудову України

Жовтень, 29 в 14:20

ЄС заморозив російські активи на суму понад €17 млрд в рамках санкцій проти РФ за вторнення в Україну, заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. За його словами, йдеться про активи 90 осіб у семи кранах Євросоюзу, зокрема €2,2 млрд – в Німеччині.

Україна неодноразово закликала використати заморожені активи для відновлення країни після війни, проте Рейндерс вважає, що конфіскованих від кримінального бізнесу коштів не вистачить на відбудову, але нагадав про €300 млрд заморожених валютних резервів російського Центробанку.

– З моєї точки зору, ці €300 млрд принаймні можна зберегти як гарантію, поки Росія добровільно не візьме участь у відбудові України, – наголосив єврокомісар.

На початок жовтня міжнародні резерви Росії за місяць знизилися на 4,41% (або на $24,972 млрд).

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За даними Центробанку РФ, на 1 жовтня 2022 року вони становлять $540,688 млрд, а на початку вересня були $565,660 млрд.

Джерело: DPA