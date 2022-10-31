Жовтень, 31 в 17:59

Створення Спеціального трибуналу щодо повномасштабної агресії РФ проти України отримує підтримку все більшої кількості країн світу.

Про це розповів генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна. Він пояснив, що цей процес непростий, оскільки для створення спецтрибуналу потрібна політична воля.

– Говорячи про необхідність створення цього інституту, я завжди наголошую іноземним партнерам: Якщо ви вже на рівні Генасамблеї, ПАРЄ, Європарламенту проголосували і підтвердили, що факт збройної агресії був, то зробіть наступний крок, – заявив Костін.

Він зазначив, що до створення трибуналу потрібно залучити якомога більше країн, їх не може бути п’ять чи сім. Йдеться, зокрема, про ті держави, які є важливими для сприйняття легітимності результатів суду над РФ.

Зараз дивляться

Генпрокурор пояснив, що в цьому питанні можна було б застосувати механізм міжнародної угоди, і такий сценарій є найбільш реалістичним. Цю угоду про створення спецтрибуналу над РФ мали б підписати уряди країн-учасниць, а їхні парламенти – ратифікувати.

– Загалом я не почув аргументів проти. Діалог складний, але я оптимістично дивлюся на перспективи: кількість країн, готових підтримувати трибунал, зростає, поки що неофіційна підтримка від 10 до 16 країн у нас є, – наголосив Костін.

Він уточнив, що локація, тобто місце проведення такого трибуналу, зараз не є ключовим питанням. Найголовніше – притягнути російське військово-політичне керівництво до відповідальності.

Костін поінформував, що Міжнародний кримінальний суд (МКС) не може розглядати справу щодо російської агресії проти України через юридичні обмеження. Однак саме злочин агресії є первинним щодо всіх інших воєнних злочинів РФ проти українців.

Коментуючи можливість притягнення до відповідальності кремлівського диктатора Володимира Путіна, Костін повідомив, що з юридичної точки зору це цілком реально.

– МКС – це суд, в якому підозрювані не мають імунітету. Ми хочемо, щоб Путін та найвище військо-політичне керівництво РФ, усі їхні поплічники відповідали перед МКС і спецтрибуналом. І це юридично можливо, – запевнив він.

Ще у вересні президент України Володимир Зеленський сформував робочу групу для опрацювання створення спеціального міжнародного трибуналу над Росією. Він також закликав до створення такого спецтрибуналу.

У середині жовтня Естонія, Латвія та Литва закликали Євросоюз та міжнародних партнерів допомогти Україні створити цей трибунал.