Октябрь, 31 в 17:59

Создание Специального трибунала по поводу полномасштабной агрессии РФ против Украины получает поддержку все большего количества стран мира.

Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью агентству Интерфакс-Украина. Он объяснил, что этот процесс непростой, поскольку для создания спецтрибунала необходима политическая воля.

– Говоря о необходимости создания этого института, я всегда подчеркиваю иностранным партнерам: Если вы уже на уровне Генассамблеи, ПАСЕ, Европарламента проголосовали и подтвердили, что факт вооруженной агрессии был, то сделайте следующий шаг, — заявил Костин.

Он отметил, что к созданию трибунала нужно привлечь как можно больше стран, их не может быть пять или семь. Речь идет, в частности, о тех государствах, которые важны для восприятия легитимности результатов суда над РФ.

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Генпрокурор объяснил, что в этом вопросе можно было бы применить механизм международного соглашения, и такой сценарий наиболее реалистичен. Это соглашение о создании спецтрибунала над РФ должны подписать правительства стран-участниц, а их парламенты – ратифицировать.

– В общем, я не услышал аргументов против. Диалог сложный, но я оптимистично смотрю на перспективы: количество стран, готовых поддерживать трибунал, растет, пока что неофициальная поддержка от 10 до 16 стран у нас есть, — отметил Костин.

Он уточнил, что локация, то есть место проведения такого трибунала, сейчас не является ключевым вопросом. Самое главное – привлечь российское военно-политическое руководство к ответственности.

Костин проинформировал, что Международный уголовный суд (МУС) не может рассматривать дело относительно российской агрессии против Украины из-за юридических ограничений. Однако именно преступление агрессии первично относительно всех других военных преступлений РФ против украинцев.

Комментируя возможность привлечения к ответственности кремлевского диктатора Владимира Путина, Костин сообщил, что с юридической точки зрения это вполне реально.

– МУС – это суд, в котором подозреваемые не имеют иммунитета. Мы хотим, чтобы Путин и высшее военно-политическое руководство РФ, все их приспешники отвечали перед МУС и спецтрибуналом. И это юридически возможно, – заверил он.

Еще в сентябре президент Украины Владимир Зеленский сформировал рабочую группу по проработке образования специального международного трибунала над Россией. Он также призвал к созданию такого спецтрибунала.

В середине октября Эстония, Латвия и Литва призвали Евросоюз и международных партнеров помочь Украине создать этот трибунал.