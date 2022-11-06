Єврокомісія наступного тижня запропонує Україні пакет допомоги на 2023 рік – фон дер Ляєн
Сьогодні відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головною темою якого стала макрофінансова допомога Україні на поточний і 2023 рік.
За її підсумками фон дер Ляєн зробила важливу заяву.
– Позитивні зрушення: цього тижня ми запропонуємо пакет фінансової підтримки для України у 2023 році. ЄС буде на боці України стільки, скільки потрібно, – написла вона у Twitter.
Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa
Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023.
The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes.
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— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2022
А Зеленський серед інших важливих тем розмови назвав також важливість продовження зернової ініціативи для продовольчої безпеки світу, “посилення санкцій і протистояння діям Ірану, який підтримує агресію проти нашої країни”.
У жовтні Урсула фон дер Ляєн заявила, що до кінця року ЄС перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі €9 млрд, а наступного року Україна може розраховувати на отримання €18 млрд для задоволення основних потреб.