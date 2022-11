Єврокомісія наступного тижня запропонує Україні пакет допомоги на 2023 рік – фон дер Ляєн

Сьогодні відбулася телефонна розмова президента Володимира Зеленського з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, головною темою якого стала макрофінансова допомога Україні на поточний і 2023 рік.

За її підсумками фон дер Ляєн зробила важливу заяву.

Good to stay in close touch with @ZelenskyyUa

Positive developments: we will propose this week the financial support package for Ukraine in 2023.

The EU will be at Ukraine’s side for as long as it takes.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2022