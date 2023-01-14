Січень, 14 в 17:55

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ закликав Євросоюз та країни Великої сімки (G7) запровадити санкції проти російської ракетної індустрії.

Про це він написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, додавши до публікації фото зруйнованого російським обстрілом багатоповерхового будинку в Дніпрі.

Кулеба нагадав, що, попри виснаження ракетних запасів РФ, агресор все ще може виготовляти нові.

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Саме тому міністр закликав країни Заходу запровадити відповідні санкції, які раніше пропонувала Україна.

– Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну промисловість масованим санкційним ударом! Закликаю G7 та Євросоюз невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною, – наголосив Кулеба.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023

Як відомо, 14 січня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Миколаївській, Вінницькій, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях. Працювала ППО, однак є і влучання.

Зокрема, в Дніпрі російські загарбники влучили в багатоповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши під’їзд. Наразі відомо про щонайменше п’ятьох загиблих та 27 поранених, серед яких шестеро дітей.

На Харківщині зафіксовані два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури. Удари по критичній інфраструктурі зафіксовані і у Львівській області.