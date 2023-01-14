Кулеба про нову атаку РФ: Євросоюз та G7 мають “вбити” санкціями ракетну індустрію РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ закликав Євросоюз та країни Великої сімки (G7) запровадити санкції проти російської ракетної індустрії.
Про це він написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, додавши до публікації фото зруйнованого російським обстрілом багатоповерхового будинку в Дніпрі.
Кулеба нагадав, що, попри виснаження ракетних запасів РФ, агресор все ще може виготовляти нові.
Саме тому міністр закликав країни Заходу запровадити відповідні санкції, які раніше пропонувала Україна.
– Кожен залп ракет ще більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетну та безпілотну промисловість масованим санкційним ударом!
Закликаю G7 та Євросоюз невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною, – наголосив Кулеба.
Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023
Як відомо, 14 січня Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали в Києві, Миколаївській, Вінницькій, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Львівській областях. Працювала ППО, однак є і влучання.
Зокрема, в Дніпрі російські загарбники влучили в багатоповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши під’їзд. Наразі відомо про щонайменше п’ятьох загиблих та 27 поранених, серед яких шестеро дітей.
На Харківщині зафіксовані два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури. Удари по критичній інфраструктурі зафіксовані і у Львівській області.