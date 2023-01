Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ закликав Євросоюз та країни Великої сімки (G7) запровадити санкції проти російської ракетної індустрії.

Про це він написав у своєму офіційному Twitter-акаунті, додавши до публікації фото зруйнованого російським обстрілом багатоповерхового будинку в Дніпрі.

Кулеба нагадав, що, попри виснаження ракетних запасів РФ, агресор все ще може виготовляти нові.

Саме тому міністр закликав країни Заходу запровадити відповідні санкції, які раніше пропонувала Україна.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023