Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ призвал Евросоюз и страны Большой семерки (G7) ввести санкции против российской ракетной индустрии.

Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте, добавив к публикации фото разрушенного российским обстрелом многоэтажного дома в Днепре.

Кулеба напомнил, что несмотря на истощение ракетных запасов РФ, агрессор все еще может производить новые.

Именно поэтому министр призвал страны Запада ввести соответствующие санкции, ранее предложенные Украиной.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023