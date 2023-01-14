Январь, 14 в 17:55

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ призвал Евросоюз и страны Большой семерки (G7) ввести санкции против российской ракетной индустрии.

Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте, добавив к публикации фото разрушенного российским обстрелом многоэтажного дома в Днепре.

Кулеба напомнил, что несмотря на истощение ракетных запасов РФ, агрессор все еще может производить новые.

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Именно поэтому министр призвал страны Запада ввести соответствующие санкции, ранее предложенные Украиной.

– Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную и беспилотную промышленность массированным санкционным ударом! Призываю G7 и Евросоюз безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной, — подчеркнул Кулеба.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023

Как известно, 14 января Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Николаевской, Винницкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях. Работала ПВО, однако есть и попадания.

В частности, в Днепре российские захватчики попали в многоэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Сейчас известно о по меньшей мере пятерых погибших и 27 раненых, среди которых шестеро детей.

В Харьковской области зафиксированы два “прилета” вражеских ракет в объект критической инфраструктуры. Удары по критической инфраструктуре зафиксированы и во Львовской области.