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Факты / Україна / Политика

Кулеба о новой атаке РФ: Евросоюз и G7 должны “убить” санкциями ракетную индустрию РФ

Юлия Соколова, редактор ленты
Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ призвал Евросоюз и страны Большой семерки (G7) ввести санкции против российской ракетной индустрии.

Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте, добавив к публикации фото разрушенного российским обстрелом многоэтажного дома в Днепре.

Кулеба напомнил, что несмотря на истощение ракетных запасов РФ, агрессор все еще может производить новые.

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Именно поэтому министр призвал страны Запада ввести соответствующие санкции, ранее предложенные Украиной.

– Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Однако они все еще способны производить новые. Мы можем и должны убить их ракетную и беспилотную промышленность массированным санкционным ударом!

Призываю G7 и Евросоюз безотлагательно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной, — подчеркнул Кулеба.

Как известно, 14 января Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Николаевской, Винницкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Львовской областях. Работала ПВО, однако есть и попадания.

В частности, в Днепре российские захватчики попали в многоэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Сейчас известно о по меньшей мере пятерых погибших и 27 раненых, среди которых шестеро детей.

В Харьковской области зафиксированы два “прилета” вражеских ракет в объект критической инфраструктуры. Удары по критической инфраструктуре зафиксированы и во Львовской области.

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