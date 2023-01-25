Треба не забувати про економіку: Єрмак розповів, коли запрацює лендліз для України

Січень, 25 в 17:00

Лендліз для України зі США обов’язково запрацює, але варто пам’ятати про економіку, адже програма не є безкоштовною.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю виданню Forbes.

— Він є і він обов’язково запрацює, але лендліз – не безплатна допомога. Сьогодні все, що отримуємо, ми отримуємо як допомогу. Треба ще не забувати про економіку. Сьогодні одинадцятий місяць війни, але економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати.

За словами голови ОП, у світі дуже мало країн, які б протримались у такій війні одинадцять місяців.

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На думку Єрмака, це ще одна ознака української сили, чому в українських воїнів вірять та продовжують інвестувати.

— Як тільки ми будемо розуміти, що він нам потрібен, це є виправдано, він запрацює. Немає ніяких запобіжників і ніяких перепон для того, щоб його використовувати.

У грудні речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що Україна поки не отримувала зброю на підставі рішення про лендліз. Він пояснив, що механізм лендлізу передбачає надання Україні наявного у США озброєння в оренду чи в лізинг.

Тобто така допомога не є безкоштовною та передбачає відшкодування з боку України вартості отриманих боєприпасів, зброї та військової техніки.