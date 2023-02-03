У п’ятницю, 3 лютого, у Києві відбувся перший від початку повномасштабної війни саміт Україна-ЄС.

У заході взяли участь президент Європейської Ради Шарль Мішель, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, а також 15 єврокомісарів.

Президент Володимир Зеленський назвав саміт “змістовним і результативним”, а також наголосив, що “інтеграція України до ЄС є незворотньою і має повну підтримку європейців”.

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Результатом 24-го саміту Україна-ЄС є спільний документ, що відбиває позиції та вимоги обох сторін.

Підсумки саміту Україна-ЄС

Лідери ЄС у підсумковому документі саміту підтвердили, що “майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі”, і вони підтримуватимуть нашу державу у війні з Росією стільки, скільки це буде необхідно.

Також одним із головних результатів заходу стала згода Брюсселя навесні надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, необхідних для вступу в ЄС. Раніше лідери ЄС наполягали, що оцінка з’явиться лише восени.

– Ми беремо до уваги намір Комісії надати оновлену інформацію навесні 2023 року, яку також буде передано Україні відповідними каналами, – йдеться у документі.

Загалом Європейський Союз відзначив успіх України у проведенні реформ, необхідних для початку переговорів про членство, та закликав Київ продовжувати виконання семи умов.

– Ми привітали прогрес у забезпеченні незалежної та ефективної роботи антикорупційних інституцій та приведенні медіазаконодавства України у відповідність до законодавства ЄС щодо аудіовізуальних медіапослуг, – йдеться заяві.

У документі відзначили важливість судової реформи і реформи Конституційного Суду, а також наголосили на потребі отримати оцінку Венеційської комісії щодо закону про національні меншини.

Лідери визнали право України звільнити всі незаконно окуповані Росією території, включно з Кримом.

– Відповідно до Статуту ООН і міжнародного права Україна реалізує невід’ємне право на самооборону від російської агресії. Україна має право звільнити та відновити повний контроль над усіма окупованими територіями в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, – йдеться у заяві.

Також у заяві європейські дипломати підтримали Формулу миру президента Володимира Зеленського та погодилися допомагати Україні створити міжнародний суд для лідерів РФ.

– Ми домовилися продовжити спільну роботу над забезпеченням повної відповідальності, у тому числі шляхом створення відповідного механізму для злочину агресії, переслідування якого становить інтерес для міжнародної спільноти загалом. Україна підкреслила, що віддає перевагу створенню спеціального трибуналу, – йдеться у документі.

У документі зазначається, що загальний обсяг допомоги, наданий Україні Європейським Союзом та його державами-членами, наразі становить близько €50 млрд, що включає фінансову, гуманітарну, екстрену, бюджетну та військову підтримку.

ЄС нагадав про своє зобов’язання надавати підтримку щодо швидкого відновлення і реконструкції України.

Крім цього, у заяві йдеться про активізацію роботи щодо використання заморожених активів Росії для підтримки відновлення України та з метою відшкодування збитків відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права.