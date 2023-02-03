Февраль, 03 в 19:54

В пятницу, 3 февраля, в Киеве прошел первый с начала полномасштабной войны саммит Украина-ЕС.

В мероприятии приняли участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также 15 еврокомиссаров.

Президент Владимир Зеленский назвал саммит “содержательным и результативным”, а также подчеркнул, что “интеграция Украины в ЕС необратима и имеет полную поддержку европейцев”.

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Результатом 24-го саммита Украина-ЕС является общий документ, отражающий позиции и требования обеих сторон.

Итоги саммита Украина-ЕС

Лидеры ЕС в итоговом документе саммита подтвердили, что “будущее Украины и ее граждан – в Европейском Союзе”, и они будут поддерживать наше государство в войне с Россией столько, сколько это будет необходимо.

Также одним из главных результатов мероприятия стало согласие Брюсселя весной предоставить Украине промежуточную оценку выполнения семи критериев, необходимых для вступления в ЕС. Ранее лидеры ЕС настаивали, что оценка появится только осенью.

— Мы принимаем во внимание намерение комиссии предоставить обновленную информацию весной 2023 года, которая также будет передана Украине соответствующими каналами, — говорится в документе.

Европейский Союз отметил успех Украины в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о членстве, и призвал Киев продолжать выполнение семи условий.

— Мы приветствовали прогресс в обеспечении независимой и эффективной работы антикоррупционных институций и приведении медиазаконодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС по аудиовизуальным медиауслугам, — говорится в заявлении.

В документе отметили важность судебной реформы и реформы Конституционного суда, а также необходимость получить оценку Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.

Лидеры признали право Украины освободить все незаконно оккупированные Россией территории, включая Крым.

– Согласно Уставу ООН и международному праву, Украина реализует неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии. Украина имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными территориями в пределах своих международно признанных границ, говорится в заявлении.

Также в заявлении европейские дипломаты поддержали Формулу мира президента Владимира Зеленского и согласились помогать Украине создать международный суд для лидеров РФ.

— Мы договорились продолжить совместную работу по обеспечению полной ответственности, в том числе путем создания соответствующего механизма для преступления агрессии, преследование которого представляет интерес для международного сообщества в целом. Украина подчеркнула, что отдает предпочтение созданию специального трибунала, — говорится в документе.

В документе отмечается, что общий объем помощи, предоставленный Украине Европейским Союзом и его государствами-членами, сейчас составляет около €50 млрд, что включает финансовую, гуманитарную, экстренную, бюджетную и военную поддержку.

ЕС напомнил о своем обязательстве оказывать поддержку быстрому восстановлению и реконструкции Украины.

Кроме этого, в заявлении говорится об активизации работы по использованию замороженных активов России для поддержки восстановления Украины и с целью возмещения ущерба в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.