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Лукашенко визнав диверсію з літаком-розвідником у Мачулищах і заявив, що “виклик кинуто”

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олександр Лукашенко
Фото: Depositphotos

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що диверсію на аеродромі в Мачулищах начебто спланували СБУ та ЦРУ.

Про це повідомляє Белта.

За словами білоруського диктатора, начебто українська та американська спецслужби розробили цю спецоперацію та підготували “терориста”.

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А терористом, як повідомив Лукашенко, є росіянин, який має і російський, і український паспорти.

– Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році. Айтівець або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів, – розповів Лукашенко.

За його словами, диверсанти обрали маленький безпілотник, інакше системи стеження великий дрон би виявили.

– Цей маленький безпілотник продається в наших магазинах. Китайського виробництва. Ми встановили, що його спочатку продали у США, а потім він повернувся в Україну, – заявив Лукашенко.

За його словами, нібито в Україні були навчені люди, які керували двома безпілотниками.

– Було здійснено цей теракт. На щастя, літак не зазнав якихось значних ушкоджень, крім, як кажуть, подряпин і однієї пробоїни, які військовому літаку не заважають виконувати обов’язки. Ми вам показували, – розповів Лукашенко.

Водночас самопроголошений президент Білорусі заявив, що попри нібито незначні пошкодження, росіяни забрали літак на обслуговування. А Білорусь зі свого боку попросила надіслати інший літак.

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А ще Лукашенко заявив, що диверсійну спецоперацію начебто санкціонував президент Володимир Зеленський.

– Такі операції не проводяться без узгодження з керівником країни і головнокомандувачем. Це я вам кажу як президент, – заявив білоруський диктатор.

А ще він обізвав Володимира Зеленського “гнидою” через цю диверсію.

За словами Олександра Лукашенка, Зеленський “бігає” навколо Білорусі та просить укласти пакт про ненапад під заступництвом ООН.

– Я говорив, що ми не збираємося нападати… Ви чули мої всі ці заяви. І в цей час (диверсія в Мачулищах, – Ред.)… Що ж, виклик кинуто, – заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, що 26 лютого на аеродромі Мачулищі пролунали вибухи.

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Розслідувачі проєкту Беларускі Гаюн із посиланням на джерела повідомили, що два дрони атакували російський літак А-50. А силовикам вдалося знайти сумку з пультами управління від безпілотників.

Відповідальність за диверсію за себе взяла опозиційна білоруська організація BYPOL. Внаслідок вибухів пошкоджені передня та задня частини літака, зокрема, авіоніка та радіолокаційна антена.

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