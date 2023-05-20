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Разом переможемо! Голова партії Слуга народу привітала Зеленського з річницею інавгурації

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Голова партії Слуга народу Олена Шуляк та партія привітали президента Володимира Зеленського з четвертою річницею інавгурації на пост глави держави.

Відповідні повідомлення з’явилися на Facebook сторінках партії та особистій сторінці Шуляк.

– Чотири роки тому відбулася інавгурація Володимира Зеленського. З точки зору історії – невеликий період. Утім, за ці роки наша країна пройшла багато випробувань. Навіть саме існування України було під загрозою. Але кожного разу Володимир Зеленський доводив, що він – справжній лідер нації. І не дивно, що парламенти провідних країн світу аплодують йому стоячи. Дякуємо, пане президенте! Разом переможемо!, – йдеться у повідомленні.

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Партійці опублікували понад 20 знакових світлин з різних періодів перебування Зеленського на посаді, зокрема, фотографії з самої інавгурації в 2019 році, обкладинки найбільших світових видань з портретами президента під час повномасштабного вторгнення, сімейні фотографії із першою леді Оленою Зеленською, зустрічі зі світовими лідерам, військові та офіційні портрети.

Інавгурація, Володимир Зеленський
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