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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зеленський запросив Організацію американських держав до участі у Глобальному саміті миру

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна запрошує Організацію американських держав працювати разом з іншими країнами над реалізацією формули миру та долучитися до підготовки Глобального саміту миру.

Про це заявив у відеозверненні 22 червня президент України Володимир Зеленський.

– Торік я представив українську формулу миру, і за час, що минув, ми залучили вже десятки націй до роботи над її реалізацією. Ми готуємо й Глобальний саміт миру, який визначить уже конкретно, яка держава з яким пунктом формули миру допоможе. Їй немає альтернативи! Запрошую вас долучитися до підготовки саміту, – наголосив глава держави.

За його словами, щоб повернути мир, необхідні колективні зусилля та підтримка.

– Ми маємо стати глобальною громадою в повному сенсі цього слова, щоб мир для кожної нації був гарантований на повну силу. Одинакам не захистити мир, а війні не подолати колективного прагнення миру. Нехай також ваша сила стане силою миру! – додав Зеленський.

Організація американських держав (ОАД) – міжнародна організація Західної півкулі, створена 30 квітня 1948 року на IX Міжамериканській конференції у Боготі (Колумбія) на основі Панамериканського союзу, який існував з 1890 року.

Об’єднує 35 країн: Антигуа і Барбуду, Аргентину, Багамські Острови, Барбадос, Беліз, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Гаїті, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Домініку, Домініканську Республіку, Еквадор, Канаду, Колумбію, Коста-Ріку, Мексику, Нікарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Вінсент і Гренадіни, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсію, США, Суринам, Тринідад і Тобаго, Уругвай, Чилі і Ямайку. До 1962 року у роботі ОАД брала участь Республіка Куба.

Інститут постійних спостерігачів при ОАД було запроваджено у 1971 році. Спостерігачами є 72 держави Європи, Америки та Азії, зокрема Україна (з травня 1994 року).

Вищим органом Організації американських держав є Генеральна асамблея (ГА), яка визначає загальну політику, структуру та функції органів ОАД, затверджує програми та бюджет.

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Джерело: Офіс президента
Америка, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Саміт
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