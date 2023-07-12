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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Рада Україна – НАТО, зустріч Зеленського і Байдена: що заплановано на другий день саміту

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

У середу, 12 липня, відбувається другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Очікується, що партнери оголосять про посилення військової підтримки та приймуть важливі рішення щодо майбутнього України в союзі.

Чого чекати від другого дня саміту НАТО у Вільнюсі – у матеріалі Фактів ICTV.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що першим пріоритетом другого дня є оборона України та зброя для українських захисників.

Він анонсував двосторонні зустрічі з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.

ЗМІ також повідомляли, що країни Групи семи підготували довгострокові безпекові гарантії України, підписання яких відбудеться сьогодні.

Також на полях саміту о 13:00 почнеться інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО, в ньому візьме участь і президент Зеленський.

Ключовою ціллю створення Ради є координація відносин України з Північноатлантичним альянсом і зміцення партнерства.

За словами генсека блоку Єнса Столтенберга, Рада Україна НАТО є структурою “глибшого співробітництва і відображатиме посилення політичного партнерства, відносин між Україною і союзниками по НАТО”.

Планується, що під час саміту буде ухвалено рішення щодо багаторічного пакету підтримки України з метою забезпечення переходу з радянських техніки та стандартів до натовських, “щоб ЗСУ були повністю сумісні із союзниками”.

Окрім того, на саміті планується зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Зокрема, під час зустрічі обговорюватимуться відносини НАТО з Україною і шлях до її майбутнього членства.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначав, що триває “активна дискусія” щодо критеріїв, які Україна має виконати, щоб стати членом військового блоку.

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