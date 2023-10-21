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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Жодних переговорів за посередництва Китаю. Спочатку РФ все поверне – Данілов

Олексій Данілов

Поки Росія не поверне Україні всі окуповані нею території, не може бути й мови про переговори щодо припинення вогню, зокрема й за посередництва Китаю.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Kyodo News.

– Не варто вести жодних переговорів, поки Росія продовжує окупувати (українську) територію, включно з Кримом, – наголосив він і назвав Путіна терористом, який вбив 500 українських дітей.

Він зауважив, що ситуація принципово зміниться, коли Україна отримає від союзників винищувачі F-16 для посилення ППО, проте визнав, що наразі важко передбачити час, необхідний для повернення всіх територій.

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За його словами, Київ має неофіційну угоду, що не використовуватиме надану зброю для атак по Росії, проте попередив: об’єкти навколо Москви можуть стати мішенями для зброї українського виробництва.

Коментуючи заяви РФ та Китаю про нібито зміцнення зв’язків між країнами, Данілов сказав, що Москва “втратила свою незалежність і тепер змушена покладатися на такі країни, як Китай, Північна Корея та Іран”.

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Жодних переговорів за посередництва Китаю. Спочатку РФ все поверне – Данілов

Влада Китаю обрала нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України, проте у ЗМІ регулярно публікують матеріали про те, що Пекін постачає Москві зброю.

А днями у РФ визнали, що практично всі імпортні безпілотники, які наразі вони мають, були поставлені з Китаю.

Джерело: Kyodo News

Фото: РНБО

Війна в Україні, Китай, Олексій Данілов, Російська агресія, Росія-Китай, СНБО, Україна-Китай
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