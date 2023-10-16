У Росії вперше публічно визнали, що отримують БпЛА з Китаю

Практично всі імпортні безпілотники, які наразі має Росія, були поставлені із Китаю.

Про це заявив глава мінфіну РФ Антон Силуанов на засіданні комітету Держдуми з бюджету і податків.

– Сьогодні безпілотники в основному всі з Китайської Народної Республіки. Вдячні нашим партнерам. Але треба розвивати власну ресурсну базу, і гроші необхідні виділені, – сказав він.

Це вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ визнала, що імпортує дрони з Китаю.

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– Ми направляємо додаткові гроші на безпілотники. 60 з гаком мільярдів рублів враховані, гроші на новий нацпроєкт з розвитку власної безпілотної бази. Завдання таке, щоб 41% усіх безпілотників до 2025 року були з маркою “Зроблено в Росії”, – додав Силуанов.

З 1 серпня 2023 року Китай запровадив обмеження на експорт цивільних безпілотників великої дальності, пославшись на війну Росії в Україні та побоювання, що дрони можуть бути переобладнані для використання з військовою метою.

Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що уряд нібито прагне дотримуватися нейтралітету в питанні війни Росії проти України.

Водночас у розслідуванні британської газети Telegraph повідомляється, що Китай допомагає постачати в Росію вертольоти, безпілотники, оптичні приціли і найважливіші метали, що використовуються в оборонній промисловості.

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