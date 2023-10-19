Держдеп США: Візит Путіна до Китаю – невдалий прояв підтримки РФ

У Держдепі США стурбовані тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з РФ та надавати російському диктатору Володимиру Путіну “платформу для просування його агресивної війни проти України”.

Про це йдеться у відповіді американського зовнішньополітичного відомства на запит Голосу Америки щодо зустрічі Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Пекіні.

– Прийняття Путіна в Китаї є невдалим проявом підтримки Росії, яка продовжує вести незаконну та жорстоку війну проти України, – наголошується у коментарі.

Водночас у відомстві нагадали, що така позиція США давно відома, і вона не зміниться.

Зараз дивляться

– Раніше ми говорили, що ми не вважаємо, що будь-яка країна повинна надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України, – зауважують у Держдепі.

Президент РФ Володимир Путін 17-18 жовтня відвідав Китай, де взяв участь у засіданні лідерів близько десяти країн, яких Сі Цзіньпін запросив на форум Один пояс, один шлях.

Саме тут Путін зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Останній відомий своїми проросійськими поглядами та неоднозначними заявами.

Джерело : Голос Америки

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