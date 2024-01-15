Ексчиновницю хочуть повернути на посаду попри паспорт РФ: Мін’юст оскаржуватиме

У Міністерстві юстиції заявили, що мають намір протистояти в суді поверненню на посаду колишньої чиновниці Марини Прилуцької. СБУ дійшла до висновку, що вона добровільно отримала російське громадянство і контактувала з представниками ФСБ РФ під час перебування в Криму.

Що відомо про поновлення Прилуцької на посаді

Марина Прилуцька раніше працювала керівницею Управління забезпечення примусового виконання рішень Мінюсту в Київській області.

– Шлях до поновлення на посаді колишній заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальниці Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області відкрив Верховний суд, – йдеться у повідомленні Мін’юсту.

Нещодавно група суддів Касаційного адміністративного суду ВС скасувала постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади. Серед них: Андрій Жук, Наталія Мартинюк, Жанна Мельник-Томенко.

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За інформацією Міністерства юстиції, справу направлено на новий розгляд до Шостого апеляційного адміністративного суду. Там звертають увагу, що у матеріалах справи є документи від СБУ, які свідчать про добровільне отримання громадянства РФ Прилуцькою.

За даними Служби безпеки України, у березні 2014 року вона приїхала до Ялти в Криму, де зареєструвала місце проживання. А вже після окупації Росією українського Криму Прилуцька постійно їздила на територію півострова, де отримала громадянство РФ.

Фото: Марина Прилуцька

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