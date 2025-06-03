Верховна Рада підтримала за основу криміналізацію за обхід санкцій

Верховна Рада підтримала законопроєкт №12406, який встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Що передбачає законопроєкт №12406

Законопроєкт підтримали 254 народних обранці. Його ініціатором виступив президент Володимир Зеленський.

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Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу та Кримінального процесуального кодексу України, а також до закону України Про санкції.

Железняк зазначив, що ухвалений закон криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових. Також він встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення.

Порушення цього закону карається штрафом від 425 тис. до 2,04 млн грн або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років.

Крім того запроваджується вартісний поріг у 151,4 тис. грн для відмежування дрібних порушень.

Обов’язкове додаткове покарання — заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді — конфіскація майна.

Нардеп додав, що також передбачено відповідальність юридичних осіб (штраф, конфіскація, ліквідація). Суб’єкти правопорушення — не лише підсанкційні, але й треті особи.

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