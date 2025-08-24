Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
4 хв.

Прем’єр Канади Марк Карні прибув до Києва в День Незалежності

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав у Київ
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності до України приїхав прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Про це сам Карні написав у соцмережі X.

Візит Марка Карні до України 24 серпня

Він наголосив, що Канада посилює свої зусилля задля досягнення миру в Україні.

— У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, — заявив прем’єр.

У Києві на залізничному вокзалі Марка Карні зустріли очільник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна цінує допомогу та солідарність з боку Канади.

– Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Канади Марка Карні. У цей особливий день – День Незалежності України – для нас важливо відчувати підтримку друзів. І Канада завжди поруч, – заявив глава ОПУ.

Європейське турне Карні

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію задля зміцнення партнерства у сфері оборони та промисловості, приділяючи особливу увагу розвитку ядерної енергетики та видобутку корисних копалин у своїй країні.

23 серпня Марк Карні прибув до Польщі, а вже завтра, 25 серпня, матиме зустріч з премʼєром Дональдом Туском. У Варшаві Карні та Туск планують остаточно узгодити двостороннє стратегічне партнерство в галузі енергетики та безпеки.

26 серпня у премʼєр-міністра Канади запланована зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У Берліні оголосять про угоду щодо співпраці в галузі критично важливих мінералів.

В середу, 27 серпня, Марк Карні проведе зустріч з прем’єркою Латвії Евікою Сіліною в Ризі. Прем’єр-міністр Канади відвідає військову базу та зустрінеться з розгорнутими військовослужбовцями.

