Прем’єр Канади Марк Карні прибув до Києва в День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності до України приїхав прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

Про це сам Карні написав у соцмережі X.

Візит Марка Карні до України 24 серпня

Він наголосив, що Канада посилює свої зусилля задля досягнення миру в Україні.

— У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, — заявив прем’єр.

Just arrived in Kyiv, Ukraine. On this Ukrainian Independence Day, and at this critical moment in their nation’s history, Canada is stepping up our support and our efforts towards a just and lasting peace for Ukraine. — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025

У Києві на залізничному вокзалі Марка Карні зустріли очільник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна цінує допомогу та солідарність з боку Канади.

– Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли прем’єр-міністра Канади Марка Карні. У цей особливий день – День Незалежності України – для нас важливо відчувати підтримку друзів. І Канада завжди поруч, – заявив глава ОПУ.

Європейське турне Карні

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що прем’єр-міністр Канади Марк Карні відвідає Польщу, Німеччину та Латвію задля зміцнення партнерства у сфері оборони та промисловості, приділяючи особливу увагу розвитку ядерної енергетики та видобутку корисних копалин у своїй країні.

23 серпня Марк Карні прибув до Польщі, а вже завтра, 25 серпня, матиме зустріч з премʼєром Дональдом Туском. У Варшаві Карні та Туск планують остаточно узгодити двостороннє стратегічне партнерство в галузі енергетики та безпеки.

26 серпня у премʼєр-міністра Канади запланована зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. У Берліні оголосять про угоду щодо співпраці в галузі критично важливих мінералів.

В середу, 27 серпня, Марк Карні проведе зустріч з прем’єркою Латвії Евікою Сіліною в Ризі. Прем’єр-міністр Канади відвідає військову базу та зустрінеться з розгорнутими військовослужбовцями.

