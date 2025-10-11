Президент Володимир Зеленський сьогодні, 11 жовтня, провів низку важливих телефонних розмов, зокрема із американським лідером Дональдом Трампом та премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Про це президент сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами очільника держави, сьогодні він мав кілька важливих міжнародних розмов стосовно захисту нашої енергетичної системи.

Наслідки російських атак на Україну

Зеленський подякував усім, хто цілодобово відновлює електропостачання після ворожих ударів. Російські обстріли значно ускладнюють відновлювальні роботи на Харківщині, Донеччині та Сумщині.

Цієї ночі РФ цілеспрямовано атакувала критичну інфраструктуру Одеси. Значну частину ворожих дронів вдалося збити, та, на жаль, сталося й ураження енергетики. Ремонтні роботи тривають.

Володимир Зеленський зауважив, що уряд України інтенсивно працює з іноземними партнерами задля посилення підтримки. Цими днями плануються переговори щодо енергетичного обладнання на зиму та фінансування.

Розмова із Трампом

– Я говорив із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо енергетики, щодо можливості посилити ППО. Поінформував також про ситуацію в Одесі, в інших наших містах, громадах. Вдячний за готовність допомогти, – наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що світ бачить, як Росія продовжує терор України і як Путін намагається скористатись тим, що світові лідери зосереджені на спробі завершити війну у Газі.

– На жаль, Росія – це такий терорист, який шукає будь-яку можливість ударити сильніше, особливо тоді, коли увага світу на іншому, – сказав президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що “сьогодні отримав необхідні сигнали, що Америка розглядає можливості посилити нашу співпрацю”.

Розмова із Марком Карні

Також Володимир Зеленський сьогодні мав розмову із премʼєр-міністром Канади Марком Карні про потреби України у протиповітряній обороні та щодо підтримки енергетики.

– Добре йде наша програма PURL, яка дає змогу купувати американську зброю, зокрема ракети для Петріотів (Patriot). Я дякую всім партнерам у НАТО, хто вже в програмі, і ми будемо вдячні Канаді за розширення її участі, – наголосив Володимир Зеленський.

