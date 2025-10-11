Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові із американським президентом Дональдом Трампом обговорив посилення протиповітряної оборони для України.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Розмова Зеленського та Трампа 11 жовтня: що відомо

Так, очільник держави повідомив Трампа про російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі.

Зеленський зауважив, що Трамп готовий підтримати Україну – тож обидва президенти обговорили можливості посилити нашу протиповітряну оборону.

– Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас, – наголосив Володимир Зеленський.

Під час телефонної розмови, Зеленський привітав Трампа з успіхом мирної угоди для Близького Сходу – щодо закінчення бойових дій у Газі.

– Це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, зокрема й ця російська війна, – наголосив Володимир Зеленський.

На сьогодні потрібна готовність Росії брати участь у справжній дипломатії, а це на думку президента, можна забезпечити завдяки силі.

Джерело : Офіс президента

