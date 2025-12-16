Верховна Рада України створить робочу групу при профільному комітеті для розробки законопроекту щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Таке рішення ухвалили депутати на Погоджувальній раді, повідомило поінформоване джерело РБК-Україна.

Вибори в Україні: хто очолить робочу групу

Очолить робочу групу перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Зараз дивляться

До роботи також залучать представників громадських організацій.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна нібито втратила статус демократії через тривалу відсутність виборів, наголошуючи, що війна використовується як привід не проводити голосування.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив готовність брати участь у виборах і зазначив, що звернувся до США для забезпечення безпеки виборчого процесу, що дало б змогу провести голосування протягом 60-90 днів.

Крім того, Зеленський очікує від народних депутатів пропозицій щодо законодавчих змін, які дозволять організувати вибори в умовах воєнного стану, і наголосив, що підтримує проведення виборів, аби уникнути маніпуляцій.

На сьогодні питання проведення дострокових президентських та парламентських виборів залишається теоретичним через відсутність можливості гарантувати безпеку громадян через постійні обстріли.

Попередньо чергові місцеві вибори мали відбутися 26 жовтня, проте їх перенесли через дію воєнного стану.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.