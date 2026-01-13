У четвер, 15 січня, на вимогу України в ОБСЄ обговорять продовження Росією ударів по Україні та зневагу Кремля до мирних зусиль під головуванням Сполучених Штатів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Засідання ОБСЄ щодо російських атак

За словами Сибіги, час проведення позачергових дебатів обрали таким чином, щоб вони збіглися з інавгураційним засіданням постійної ради ОБСЄ та представленням пріоритетів Швейцарії, яка головує з 1 січня 2026 року.

– Я закликаю всі держави-учасниці ОБСЄ усвідомити загрозу та масштаб виклику, який становить найбільша й найдовша війна в Європі з часів Другої світової війни для самих понять суверенітету, територіальної цілісності, свободи та людського життя, – наголосив очільник МЗС.

За його словами, не буде жодних пауз у тиску на Росію, зокрема на міжнародних майданчиках, допоки Росія твердо налаштована вести війну.

Раніше Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН через атаку ракети Орєшнік по Львівщині. Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс на засіданні зазначила, що запуск Росією ракети Орєшнік є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією війни з боку РФ.

Крім того, 12 січня у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна — НАТО у форматі політичного комітету щодо факту застосуванням Росією балістичної ракети середньої дальності Орєшнік.