Дезінформація щодо електронних сигарет і систем нагрівання тютюну є основною причиною, чому курці не кидають шкідливу звичку.

Значна кількість курців не готові повністю кинути палити, але готові перейти на потенційно більш безпечні альтернативні тютюнові вироби – електронні сигарети або системи нагріву тютюну.

Такими є результати глобального дослідження, проведеного в 13 країнах, міжнародної соціологічної та консалтингової групи Povaddo.

В той час, як четверо з п’яти опитаних респондентів розуміють, що є необхідність відмовитися від куріння сигарет, лише трохи більше половини з них (55%) заявили, що мають достатньо інформації для ухвалення виваженого рішення.

90% опитаних чули про електронні сигарети. 68% теперішніх курців заявили, що вони з більшою ймовірністю перейдуть на електронні сигарети або системи нагріву тютюну, якщо у них буде чітке розуміння, що ці продукти відрізняються від сигарет.

Читайте: В Україні можуть прирівняти електронні сигарети до традиційного куріння

Найбільший відсоток готовності такого переходу демонструє Латинська Америка (80-85%) – імовірно, через недостатність доступу до інформації про альтернативні системи доставки нікотину.

– Наразі існує величезна кількість дезінформації щодо продуктів без тютюнового диму, і це викликає плутанину. Це одна з найбільших перешкод, з якими стикається світ, щоб стати вільним від тютюнового диму. Реальність така, що є кращі опції для дорослих курців, які не кидають палити. Про ці альтернативи важливо говорити на глобальному рівні, ґрунтуючись на наукових дослідженнях і фактах, – заявив головний виконавчий директор Philip Morris International Яцек Олчак.

Як показує дослідження, відмова від куріння або перехід на більш безпечні альтернативи може мати позитивний вплив на особисті та соціальні стосунки колишніх курців.

Так, 48% опитаних, які переключилися з сигарет на альтернативні тютюнові вироби, відзначили поліпшення стосунки з сім’єю і друзями.

53% курців або тих, хто куривраніше, серед респондентів відчували незручність під час спілкування з друзями, які не курять.

На основі цього дослідження Philip Morris International підтримує глобальний рух #Unsmokeyourworld – це ініціатива, покликана об’єднати спільноту людей, які можуть прискорити зміни в охороні здоров’я, посиливши ідею про те, що відмова від сигарет і нікотину загалом є кращим вибором, який може зробити будь-який курець, і підтримуючи ідею про те, що для курців, які інакше продовжили б палити, є кращі альтернативи.

– Ми створюємо рух, щоб допомогти світу стати вільним від тютюнового диму. Ці результати з одного з найбільших крос-культурних опитувань, які коли-небудь проводилися, про вплив куріння на відносини. Вони показують нам, де існують відмінності в соціальних цінностях, але, що більш важливо, вони розкривають подібності, які допоможуть ініціативі #unsmokeyourworld переходити від людини до людини, від міста до міста і від курця до некурця, щоб запустити глобальні зміни, – заявила старший віце-президент з глобальних комунікацій PhilipMorris International Маріан Зальцман.

Соціологічне дослідження проведене компанією Provaddo з 24 квітня до 6 травня 2019 року в 13 країнах (Аргентина, Австралія, Бразилія, Гонконг (Китай), Данія, Німеччина, Росія, Ізраїль, Італія, Японія, Великобританія, Мексика та США). В рамках дослідження опитано 16 099 респондентів у віці від 21 до 74 років. Статистична похибка становить 1%.

Нагадаємо, у Німеччині Philip Morris підтримала ініціативу проти куріння.в