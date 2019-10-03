У Німеччині Philip Morris запустила кампанію під назвою Unsmoke. Повідомляє німецьке видання ÄrzteBlatt.

Тютюнова компанія почала громадський, підкріплений фактами діалог про куріння і про альтернативи паління – зокрема в національних газетах, наукових журналах та в деяких інтернет-ЗМІ.

Головний меседж цього діалогу – Якщо не куриш – не починай, якщо палиш – кидай, якщо не можеш кинути – змінюйся, переходь на альтернативи.

Як заявили у Philip Morris, компанія сподівається, що в цьому діалозі візьмуть участь і представники державних органів, бізнесу, а також суспільство – і курці, і ті, хто не курять.

– Ми на 100% впевнені в тому, що наше бачення бездимного майбутнього світу – це правильний шлях. Ми хочемо, щоб бізнес продовжував інвестувати в розробку інноваційних альтернатив звичайним сигаретам. Безумовно, кращий варіант – це кинути палити. Але ті курці, які не можуть або не хочуть кинути – повинні знати про альтернативи, – заявив генеральний директор Philip Morris GmbH Маркус Ессінг.

Водночас, як показують соціологічні опитування, навіть у Німеччині та інших країнах Євросоюзу і курці, і медичні працівники, які працюють над проблемами куріння, все ще недостатньо обізнані щодо більш безпечних альтернатив звичайним сигаретам.

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– З точки зору охорони здоров’я, ключовий фактор – це не наявність тютюну в тому чи іншому товарі. Вирішальне значення має різниця у рівні ризику для здоров’я цієї продукції, – заявила керівний директор із зовнішніх зв’язків компанії Philip Morris Deutschland Клаудія Окінг.

Хоча в громадських організаціях визнають, що багато альтернативних тютюнових виробів містять значно менше шкідливих речовин, ніж звичайні сигарети, тим не менш, вони нагадують, що ці товари також не можна назвати повністю безпечними.

– Той факт, що в альтернативних тютюнових виробах міститься на 90% менше шкідливих речовин, ще не означає, що ці товари на 90% безпечніше звичайних сигарет. Необхідні багаторічні дослідження з вивчення впливу альтернативних тютюнових виробів на здоров’я людини, – заявив представник німецької громадської організації з боротьби з курінням ProRauchfrei Зігфрід Ермер.

Нагадаємо, глобальне соціологічне дослідження, проведене в 13 країнах в квітні-травні 2019 року, показало, що майже 70% курців готові перейти з звичайних сигарет на альтернативні, потенційно більш безпечні тютюнові вироби.

До речі, раніше ми писали, у чому реальна небезпека для курців.