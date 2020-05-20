Зарплати медиків: як лікар з Полтави виживає на 48 грн на день

Катерина Олефір після довгих років навчання пішла працювати лікарем-неврологом до Першої міської лікарні Полтави. Через мізерну зарплату медика довелося влаштуватися на додаткову роботу. Але цей підробіток вона втратила через карантин, і теперь ледь виживає.

– Я втратила одну роботу і відчула весь цей прекрасний смак лікарської зарплати. І вирішила, що треба жити так, як я заслуговую на цю зарплату. Хтось же вирішив, що лікар має так заробляти, – розповіла медик.

Вона вирішила провести екперимент і вижити на свій посадовий оклад лікаря у 3 826 грн, без грошей чоловіка.

Катерина 10% заробітку відкладає на чорний день, потім платить за комуналку – і залишається на життя 48 грн на день. І це без урахування проїзду в транспорті та придбання побутових товарів.

– З’ясувалося, щоб помити унітаз, треба півдня не їсти. Бо мийний засіб коштує 30 грн приблизно, – наголосила вона.

Її чоловік також медик, і змушений працювати на кількох роботах, щоб прогодувати сім’ю.

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Під час експерименту продукти в їхньому холодильнику поділені. На полиці чоловіка – консервація, сало, бастурма, а у Катерини – лише овочі.

Якби батьки не придбали квартиру, то більшу частину бюджету вони б витрачали лише на оренду житла.

До речі, за прийом одного пацієнта держава платить медику 6 грн.

– За цю суму можна вислухати, що ти прислуга. Є вдячні, але більшість не вважає лікаря за нормальну людину, – скаржиться Олефір.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, чому медики отримують мізерні зарплати.